Врач предупредил об опасности для здоровья кетогенной диеты

Кетоз — альтернативная форма метаболизма, при которой ваш организм использует кетоновые тела в качестве основного источника энергии вместо сахара. Обычно это состояние возникает, когда глюкозы не хватает. Например, это может происходить при голодании, выполнении интенсивных упражнений, соблюдении диеты с очень низким содержанием углеводов.

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В последние годы кетоз популяризировался кетогенной диетой. Недавние исследования показали, что эта диета может иметь ряд преимуществ для здоровья. Но не опасен ли для организма кетоз? Это зависит от нескольких факторов.

Кетоз позволяет снизить вес, улучшить чувствительность к инсулину. При этом важно учитывать его возможные риски. К примеру, это состояние может быть опасным для людей с панкреатитом, печёночной недостаточностью, нарушениями жирового обмена, первичным системным дефицитом карнитина, дефицитом фермента карнитина, порфирией, дефицитом эритроцитарной пируваткиназы.

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Особенно осторожными нужно быть тем, у кого диабет 1 типа или кто принимает лекарства для снижения уровня сахара в крови.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом кето-диеты. Особенно это касается людей с диабетом, беременных и кормящих женщин.

Вот к чему ещё может привести кетоз.

Обезвоживание. Это распространённый ранний побочный эффект кетоза. К счастью, обычно длится это недолго и поддаётся лечению. Для этого нужно пить много воды и других увлажняющих напитков.

Запор. Связан он с экстремальными изменениями в диете. Чтобы избавиться от запоров, употребляйте много жидкости и старайтесь включать клетчатку, где это возможно.

Нарушение электролитного баланса. При кетогенной диете часто наблюдается низкий уровень натрия и магния.

Кето-грипп. Среди его симптомов выделяют усталость, головную боль, тошноту, туман в голове, головокружение, расстройство желудка, мышечные спазмы и слабость. Всё это должно пройти через четыре недели, когда организм приспособится к кетозу.

Чрезмерное снижение уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом.

Дефицит питательных веществ. Вам может не хватать тиамина, фолиевой кислоты, витаминов А, В6, В12, Е, К, кальция, магния, железа, калия, линоленовой кислоты.

Проблемы с сердцем. Исследования показывают, что кетогенная диета повышает риск возникновения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Обзор показал, что этот вариант питания связан с более высокими уровнями общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), чем диеты с содержанием углеводов от 45% до 65%. Правда, другие работы не продемонстрировали существенных различий в липидном профиле после трёх, шести или 12 месяцев кето-диеты.

Проблемы с почками. Например, вы можете столкнуться с камнями в почках, метаболическим ацидозом.

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