Что эффективнее для похудения: обычная или скандинавская ходьба

Многие из нас любят ходить. Но какая форма этой активности помогает быстрее сбросить вес: скандинавская или обычная?

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Исследования показывают, что скандинавская ходьба приводит к существенному увеличению расхода калорий и использования кислорода по сравнению с обычной ходьбой. Это значит, что она помогает быстрее похудеть. И это ещё не все её преимущества. Палки для ходьбы могут снизить риск падения, их использование помогает при болях в нижних конечностях, укрепляет верхнюю часть тела и корпус, улучшает здоровье сердца и сосудов.

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Ронни Гарсия, сертифицированный фитнес-тренер Blink Fitness, отметил, что скандинавская ходьба задействует всё тело. Это значит, что она приводит к большему расходу калорий.

В целом же обычная и скандинавская ходьба - отличные формы кардио. Но если вы хотите именно сбросить лишний вес, то сосредоточьтесь на скандинавском варианте.

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