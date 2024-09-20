Врач рассказал, какие продукты повышают риск развития тромбоза

Тромбоз — это формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови, которые препятствуют ее свободному протоку по кровеносной системе. Это состояние очень опасно для здоровья и жизни человека. Какие продукты повышают риск развития тромбоза, а какие, наоборот, снижают его, «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

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По его словам, ряд продуктов действительно может способствовать сгущению крови. Когда кардиологи лечат больных, им, наоборот, стараются разжижать кровь.

Риск развития тромбоза повышают черноплодная рябина и смородина, в которых содержится аскорбиновая кислота. Этому также способствуют любые помидоры, — сообщил врач.

К опасным также можно отнести репу, яблоки (из-за большого количества железа), клюкву. Последней не стоит злоупотреблять людям, у которых повышенная свертываемость крови.

Тромбозу может поспособствовать и крапива, — объяснил кардиолог.

С целью профилактики тромбозов головного мозга, его сосудов, коронарных сосудов, сосудов нижних конечностей и других врачи стараются разжижать кровь.