Как похудеть в руках женщине за 50: самые эффективные способы

Представительницы прекрасного пола в любом возрасте стремятся к идеальным формам. Женщин в возрасте после 50 лет часто волнует вопрос, как похудеть в руках.

Первый шаг к цели — изменение питания. Во-первых, следует уменьшить порции потребляемой пищи. Во-вторых, важно отказаться от телефона и просмотра телевизора на время еды — так чувство сытости будет наступать быстрее. В-третьих, в рацион следует добавить больше овощей и фруктов, белковых и бобовых продуктов, при этом отказавшись от сахара, жирной пищи и газировок.

Второй шаг на пути к похудению в руках — специальные упражнения. В достижении цели помогут «рукоход», динамическая планка, отжимания на трицепс и другие. Для этих упражнений не потребуются гантели и штанга, их можно делать даже дома. Для увеличения мышечной массы будет достаточно и собственного веса.

Эксперты отмечают, что быстро похудеть в руках и плечах не получится. Важно оставаться последовательными на пути к красивым рукам, чтобы кожа в этой области не обвисла. Первые результаты будут заметны не ранее чем через три недели, зато для закрепления эффекта хватит двух месяцев.

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