Названы три сигнала о необходимости сделать паузу в занятиях спортом

Активные занятия спортом требуют умения распознавать сигналы своего организма и вовремя реагировать на них, рассказала тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в группу компаний Pride United) Татьяна Павловская. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала три сигнала тела о необходимости сделать паузу в тренировках.

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По ее словам, в случае постоянной усталости стоит обратить внимание на свое здоровье и сделать перерыв в спорте.

«Если вы чувствуете постоянную усталость, несмотря на достаточный отдых и сон, это может быть сигналом перетренированности организма. Усталость, которая не уходит даже после отдыха, требует внимания», — рассказала Павловская.

Вторым признаком того, что нужно повременить со следующей тренировкой, является ухудшение спортивных результатов.

«Если ваши спортивные показатели начинают ухудшаться при увеличении интенсивности тренировок, это может свидетельствовать о том, что ваш организм не успевает восстановиться. Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели», — пояснила тренер.

Кроме того, Павловская подчеркнула, что не стоит игнорировать и частые боли и травмы.

«Перетренированность может привести к увеличению частоты травм и болей в мышцах и суставах. Если вы сталкиваетесь с этими проблемами на постоянной основе, возможно, вам нужно отдохнуть от тренировок», — добавила она. «Регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сама тренировка. Следите за своим организмом, выслушивайте его сигналы и не забывайте о здоровье в процессе достижения своих спортивных целей», — заключила специалист.

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