Названы продукты, помогающие снизить риск сахарного диабета

Овсяные хлопья на завтрак, которые варятся не менее 20 минут и содержат витамины и минералы, не повышают сахар в крови, а также препятствуют быстрому всасыванию глюкозы, передает The Mirror. Также будут полезны бананы, которые могут заменить джем или сгущенку.

Овсянка. <...> Важно ее правильно выбирать! Покупайте те овсяные хлопья, которые надо варить минимум 20 минут. Именно такой вариант содержит витамины и минералы, которые принесут только пользу. Что касается быстрорастворимых «каш-минуток», то они бесполезны: сладкие, не дадут насыщения, но прибавят лишних килограммов, — говорится в публикации.

Кроме того, во время завтрака можно употреблять цельнозерновой хлеб, на него можно положить сыр, отварную куриную грудку, авокадо или вареное яйцо. Отмечается, что такой хлеб полезен, долго усваивается и при этом не провоцирует скачка сахара в крови.

Жирная рыба станет альтернативой сосискам и бекону. Рыба способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, делает кожу более привлекательной и в целом улучшает общее самочувствие.

Также лучше выбирать свежие фрукты вместо соков. Выпивать апельсиновый сок за завтраком полезно только в том случае, если он сделан самостоятельно. Покупной продукт повысит уровень сахара в крови и усилит голод.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что соки могут быть вредными из-за содержания фруктозы, которая способствует возникновению ожирения печени. По ее словам, также этот напиток не рекомендуется людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.