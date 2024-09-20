Диетолог рассказала об опасности злоупотребления дубайским шоколадом

Дубайский шоколад стал одним из наиболее популярных гастрономических трендов последних месяцев. Десерт представляет собой шоколадную плитку с начинкой из фисташковой пасты, жареного теста катаифи и кунжутной пасты тахини. Однако пользы в нем мало. О вреде злоупотребления этим шоколадом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

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Как отметила специалист, частое употребление данного десерта в больших количествах может привести к формированию инсулинорезистентности и даже сахарного диабета. Он также способен спровоцировать набор веса из-за высокой калорийности и вызвать зависимость за счет сочетания жира и сахара в составе. Ведь в дубайском шоколаде содержится вытяжное тесто (фило) катаифи, предварительно обжаренное в сливочном масле.

При этом диетолог добавила, что все вышеперечисленное не означает, что есть дубайский шоколад категорически нельзя. Ничего плохого в том, чтобы попробовать этот десерт или привезти его кому-то в подарок нет. Он вполне подходит, чтобы порадовать вкусовые рецепторы и получить удовольствие. Главное – не злоупотреблять им и помнить, что основу питания должны составлять полезные продукты, содержащие антиоксиданты, витамины, минеральные вещества и клетчатку, подчеркнула эксперт.