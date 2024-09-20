Доктор развеяла главный миф об энергетиках

Убеждение, что энергетики вызывают привыкание, ложное, заявила гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Мария Комбарова. Главный миф об этих напитках врач развеяла в комментарии для «Ленты.ру».

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Врач рассказала, что в энергетиках содержатся те же компоненты, что и во многих других напитках и продуктах питания. По ее словам, в 250 миллилитрах энергетика — 80 миллиграммов кофеина, в то время как в таком же объеме свежемолотого кофе — 95 миллиграммов кофеина, а в двух чашках чая — 40 миллиграммов. На каждые 100 миллиграммов энергетика приходится 11 граммов сахара, но ежедневно человек получает гораздо больше из продуктов питания.

«Также банка энергетика содержит около 600 миллиграммов таурина. Но это не должно пугать или настораживать. Таурин — естественная аминокислота, вырабатываемая организмом. Ежедневная потребность в таурине -- до трех тысяч миллиграммов. Он содержится в любом мясе, например, в ста граммах индейки — 440 миллиграммов», — Мария Комбарова, гастроэнтеролог.

Гастроэнтеролог объяснила, что энергетики не содержат опасных для здоровья ингредиентов, вызывающих привыкание, но, вопреки расхожему заблуждению, восполнить энергию и придать бодрости они не способны.

«При употреблении энергетиков в разумных пределах организму ничто не грозит, но не стоит пить их литрами, так как они не способны взбодрить, если человек не высыпается», — подвела итог эксперт.

Ранее эндокринолог Роман Терушкин рассказал о влиянии избыточного количества кофе на организм. По его словам, чрезмерное употребление напитка способно замедлить метаболизм.