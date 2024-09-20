Как избавиться от послеобеденной усталости

Кофе и диетическая кола не помогут справиться с послеобеденной усталостью. Об этом рассказал британский диетолог Кайл Кроули. На советы эксперта ссылается HealthNews.

Снижение уровня энергии после трёх часов дня — нормальная для человеческого организма ситуация. Причина усталости — естественный спад в циркадных ритмах, который провоцирует сонливость и снижение работоспособности. Многие пытаются взбодриться за счёт кофеина и газировки, но они могут не дать никакого эффекта. Эти напитки обладают низкой питательной и энергетической ценностью, они не способны насытить организм и устранить первопричины усталости. Кофеин во второй половине дня может негативно сказаться на ночном сне.

Доктор Кроули посоветовал отказаться от этих напитков или сочетать их с белковыми продуктами. Восполнить энергию поможет греческий йогурт, хумус с овощами, яйца, орехи, семечки и протеиновый коктейль. Эти продукты также медленно перевариваются, обеспечивая длительное насыщение.

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