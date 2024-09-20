Диетолог рассказала об особенностях питания по методу «тарелки»

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала об особенностях питания по методу «тарелки». Она выразила мнение, что это самый эффективный способ борьбы с лишним весом.

«Все системы питания, включая гарвардскую, а также рекомендации по питанию в США, Канаде, Австралии и Великобритании, в значительной степени соответствуют методу «тарелки», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, в рамках такой схемы предусмотрено три основных, привычных приёма пищи — завтрак, обед и ужин.

«Разница заключается в том, что на завтрак следует распределить пищу так: одна треть — белки, одна треть — крахмалистые продукты, а оставшаяся треть — фрукты. Гарвардская система предлагает на ужин отправить овощи, на завтрак — фрукты, а на обед рекомендуется смешивать фрукты и овощи», — уточнила Павлюк.

Как отметила эксперт, важно сочетать правильные продукты в небольших количествах.

Со своей стороны, диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о пользе инжира.

«Если в адекватном количестве употреблять инжир, то можно поддерживать уровень глюкозы в крови. Когда уже есть диабет или лишний вес, то тут нужно уже аккуратно. Всё индивидуально, но в основном 150 г инжира можно съесть, а сушёных, конечно, меньше», — сообщила она.

По её словам, самым полезным считается инжир «с синевой», поскольку в нём содержится больше антиоксидантов.

Ранее гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о вреде «синдрома чая с бутербродом».