Почему в пременопаузу пучит живот и как избавиться от этого симптома

В свои 20 мы могли есть все подряд, не считая калорий и вообще не думая о белках-жирах-углеводах. Мы были стройны, как лани — и энергичны, как они же. А сейчас? А сейчас мы страдаем над каждым листиком салата, до седьмого пота упахиваемся в спортзале, а упрямый лишний вес не желает покидать наши тела зрелого возраста. Особенно в районе талии. Более того, ближе к 40 ко всему прочему добавляются еще и бесконечные вздутия живота (со всеми понятными последствиями в виде метеоризма) — особенно в дни перед месячными.

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Почему так происходит?

«Пременопауза — это период, когда женский организм начинает готовиться к менопаузе, характеризующийся колебаниями уровня гормонов и множеством физиологических изменений. Одним из неприятных симптомов в это время может стать вздутие живота. Многие женщины замечают, что их живот начинает часто "пучить", и это вызывает дискомфорт», — рассказывает нутрициолог Елена Кудрина. Разбираем причины вздутия живота в пременопаузу.

Гормональные колебания

Одна из главных причин вздутия в пременопаузу — изменения уровня гормонов, в частности эстрогена и прогестерона. Количество эстрогена в женском организме может резко колебаться, что влияет на задержку воды в организме и замедление работы пищеварительной системы. Это может вызвать ощущение вздутия и тяжести в животе.

Замедленный метаболизм

С возрастом, увы, метаболизм замедляется, что затрудняет переваривание пищи. Это приводит к накоплению газов в кишечнике и, как следствие, вздутию живота. Особенно это ощущается после употребления «тяжелой» пищи — жирной, сладкой или острой.

Нарушение пищеварения

Изменения в уровне гормонов могут также оказывать комплексное влияние на желудочно-кишечный тракт, вызывая нарушение пищеварения. Многие женщины в пременопаузу сталкиваются с проблемами запоров или диареи, что также способствует вздутию и неприятным ощущениям в животе.

Чувствительность к еде

«В период, предшествующий климаксу, организм может стать более чувствительным к определенным продуктам. Например, молочные продукты, бобовые или капуста могут вызывать усиленное газообразование и вздутие живота», — объясняет нутрициолог.

Накопление стресса

Психологическое состояние напрямую влияет на физиологию организма. Пременопауза сопровождается эмоциональными колебаниями, стрессом и тревожностью, что тоже сразу проявляется отложениями на животе. А еще в это время выделяется гормон стресса, кортизол. Он тоже виноват за возникновение этой «подушки» в районе талии.

Как избавиться от вздутия живота в пременопаузу?

Регулируйте питание

Один из основных способов уменьшить вздутие живота — налаживание правильного питания. Исключите или сократите потребление продуктов, которые могут вызывать газообразование, обычно это:

Капуста, брокколи и цветная капуста;

Бобовые (фасоль, горох, чечевица);

Газированные напитки;

Продукты, богатые сахаром и искусственными добавками.

Попробуйте увеличить потребление клетчатки (овощи, фрукты, злаки), но делайте это постепенно, чтобы избежать еще большего газообразования.

Соблюдайте режим питания

Регулярное питание небольшими порциями помогает улучшить пищеварение и избежать вздутия. Старайтесь не переедать, особенно вечером. Перекусывайте полезной пищей между основными приемами пищи, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и не перегружать желудок.

Увлажняйте организм

Пейте достаточное количество воды в течение дня. Недостаток жидкости может привести к запорам, что усугубляет вздутие живота. Вода также помогает вывести токсины и поддерживает нормальную работу кишечника.

Физическая активность

Умеренная физическая активность улучшает работу кишечника и способствует лучшему пищеварению. Даже легкие упражнения, такие как прогулки или йога, могут помочь уменьшить вздутие живота и снять стресс. Регулярные тренировки стимулируют метаболизм и предотвращают задержку жидкости.

Управляйте стрессом

Стресс может усугубить проблемы с пищеварением, поэтому важно научиться управлять своими эмоциями. Практикуйте техники расслабления, такие как медитация, дыхательные упражнения или йога. Поддержка близких и консультации с психологом также могут помочь справиться с эмоциональными колебаниями в период пременопаузы.

Используйте пробиотики

Пробиотики — это полезные бактерии, которые помогают восстановить здоровую микрофлору кишечника. Добавление в рацион продуктов, богатых пробиотиками (йогурт, кефир, квашеная капуста), может улучшить пищеварение и уменьшить вздутие.