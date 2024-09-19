Доктор назвал простой способ повысить чувствительность к инсулину

Основным фактором риска инсулинорезистентности, а также сахарного диабета II типа и других метаболических заболеваний является избыточный вес, а физическая активность составляет часть схемы их лечения, сообщила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, аэробика повышает чувствительность к инсулину людей с лишним весом.

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Аэробные упражнения при диабете II типа увеличивают эффективность медикаментозного лечения, доказано исследованиями. У применяющих такой метод испытуемых уровень инсулина в плазме близится к норме, становятся уже талия и бедра, отметила врач.

Но результаты новой научной работы показали, что аэробика почти не повлияла на часть добровольцев. Оказалось, что у участников исследования с высокой и низкой ответной реакцией на физические упражнения есть различия в ответственных за белковый метаболизм генах. У тех, кому не помогли аэробные упражнения, более высокой была экспрессия связанных с воспалением и фиброзом генов, отметила Павлова.

«У лиц, которым тренировки помогли, наблюдалась большая экспрессия генов, связанных с метаболизмом белка в скелетных мышцах и функцией митохондрий, которые во многом связаны с чувствительностью к инсулину», — написала врач.

Скорректировать программу лечения помогут предварительные анализы и наблюдение за результатами тренировок, пояснила эксперт. Некоторым пациентом могут потребоваться более интенсивные тренировки или упражнения с отягощениями.

«Физическая нагрузка, безусловно, должна быть, если нет противопоказаний. Просто вам могут не подойти те упражнения, которые помогли другому. Универсальной схемы не существует, именно поэтому есть специалисты, которые будут сопровождать вас на всем пути лечения заболеваний и избавления от лишнего веса», — заключила доктор.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что некоторые фрукты могут навредить людям старше 50 лет при наличии сахарного диабета или нечувствительности к глюкозе. По ее словам, среди таких опасных фруктов значатся сладкие яблоки и бананы.