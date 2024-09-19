Как повысить вероятность рождения ребенка без генетических отклонений

Существует ряд генетических заболеваний, которые могут передаваться от родителей к детям. Хотя полностью исключить риск невозможно, есть шаги, которые можно предпринять, чтобы повысить вероятность рождения ребенка без генетических отклонений. Об этих способах «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог высшей категории Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», д.м.н. Наталья Калинина.

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По ее словам, важнейший шаг — это генетическое консультирование. Специалист соберет семейный анамнез, оценит риски и назначит генетические тесты для выявления носительства генетических заболеваний. Это может помочь парам принять обоснованные решения о планировании семьи.

«Стоит также обратить внимание на преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ). Это процедура, проводимая во время ЭКО, которая позволяет проверить эмбрионы на наличие генетических заболеваний перед их имплантацией в матку. Это значительно снижает риск рождения ребенка с генетическими отклонениями», — рассказала Калинина.

Кроме того, во время беременности проводятся различные скрининги для выявления возможных генетических проблем у плода. К ним относятся пренатальный скрининг Astraia, неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), амниоцентез и биопсия хориона.

Также, по словам врача, важно соблюдать здоровый образ жизни до и во время беременности, что может способствовать общему здоровью матери и ребенка. Это включает в себя: правильное питание; регулярные физические упражнения; отказ от курения и употребления алкоголя; контроль веса.

«Фолиевая кислота является важным витамином, который помогает предотвратить дефекты нервной трубки у плода. Рекомендуется принимать фолиевую кислоту до и во время беременности», — добавила специалист.

Помимо этого, она обратила внимание на важность вакцинации. Некоторые вирусные инфекции, такие как краснуха и ветряная оспа, могут вызвать серьезные врожденные дефекты. Вакцинация до беременности может защитить от этих инфекций.

Также врач посоветовала избегать вредных веществ. Так, воздействие определенных химических веществ и токсинов во время беременности может увеличить риск генетических дефектов. Избегайте контакта с такими веществами, как свинец, ртуть и пестициды.