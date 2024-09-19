Как получить витамин D и почему нужно отказаться от солярия

Эндокринолог Григорьян: солярий не поможет получить витамин D. Но до сих пор немало людей с приходом осени ходят загорать в салоны. И не только в надежде поддержать золотистый оттенок кожи, но и чтобы взять нужный организму «солнечный витамин». Почему последнее — всего лишь печальное заблуждение, рассказала врач-эндокринолог клиники Remedi Седа Григорьян.

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Почему витамин D нельзя получить в солярии

Всё просто: ультрафиолетовое (УФ) излучение бывает нескольких видов. Так вот, в соляриях используется УФ-излучение вида А, а витамин D синтезируется при УФ-излучении вида В.

«Многие производители соляриев позиционируют их как безопасный и эффективный способ поддерживать здоровый уровень витамина D зимой, но это просто маркетинг», — предупредила врач.

И это крайне опасное заблуждение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает солярий канцерогеном 1-й категории. Это значит, что он значительно повышает риск развития рака кожи.

Зачем нужен витамин D

Собеседница «Секрета фирмы» напомнила, что этот витамин необходим для усвоения кальция и фосфора. Соответственно, он играет важную роль в здоровье костей, иммунной и нервной систем.

Как получить витамин D

Для того чтобы получить витамин D, нужнобывать на реальном, а не искусственном солнце.

Причём каждый день и в период его максимальной активности: с 11:00 до 15:00. Продолжительность — от 15 до 30 минут.

Но это же опасно увеличением риска развития рака кожи — меланомы.

Как узнать свой уровень витамина D

Его покажет анализ крови на витамин D. По результатам врач определит, есть ли дефицит и нужно ли его восполнять.