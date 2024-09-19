Травматолог объяснил, как правильно поднимать тяжести без риска для спины

Травматолог раскрыл, как правильно поднимать тяжести без риска для спины
Травматолог-ортопед Максим Саутин в беседе с NEWS.ru поделился тем, как правильно поднимать тяжести без риска сорвать спину. По его словам, при выполнении тяжелой работы следует вовлекать как можно большую мышечную группу — тогда любое движение проще выполнять. Чтобы не надорвать спину, можно, например, подсесть под предмет, «сдвигая» силовую нагрузку на ноги.
«Поднимать тяжести нужно не силами одной спины или рук, когда при сгибании позвоночного столба наш "хребет" испытывает колоссальную нагрузку, а мышцами ног. В противном случае мы рискуем заработать протрузии межпозвонковых дисков и другие, более тяжелые повреждения. Поэтому при подъеме предметов рекомендуется держать спину ровно, в максимально стабильном положении, в котором мы фактически ходим, — оно наиболее сбалансированное», — рассказал врач.
Саутин добавил, что такая биомеханика сбережет не только спину, но и суставы. Дело в том, что мышцы таза и ног — более крупная группа, чем мышцы спины.
Ранее заведующий травматолого-ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Сергей Катин рассказал, что при падении или прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. По его словам, при приземлении на ноги удар уменьшит мягкое сгибание колен.