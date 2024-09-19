Травматолог объяснил, как правильно поднимать тяжести без риска для спины

Травматолог-ортопед Максим Саутин в беседе с NEWS.ru поделился тем, как правильно поднимать тяжести без риска сорвать спину. По его словам, при выполнении тяжелой работы следует вовлекать как можно большую мышечную группу — тогда любое движение проще выполнять. Чтобы не надорвать спину, можно, например, подсесть под предмет, «сдвигая» силовую нагрузку на ноги.

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«Поднимать тяжести нужно не силами одной спины или рук, когда при сгибании позвоночного столба наш "хребет" испытывает колоссальную нагрузку, а мышцами ног. В противном случае мы рискуем заработать протрузии межпозвонковых дисков и другие, более тяжелые повреждения. Поэтому при подъеме предметов рекомендуется держать спину ровно, в максимально стабильном положении, в котором мы фактически ходим, — оно наиболее сбалансированное», — рассказал врач.

Саутин добавил, что такая биомеханика сбережет не только спину, но и суставы. Дело в том, что мышцы таза и ног — более крупная группа, чем мышцы спины.

Ранее заведующий травматолого-ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Сергей Катин рассказал, что при падении или прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. По его словам, при приземлении на ноги удар уменьшит мягкое сгибание колен.