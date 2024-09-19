Сколько нужно пить воды худеющим людям

При похудении нужно выпивать 40 мл жидкости на 1 кг желаемого веса, причем напитки с сахаром и алкоголь приравниваются не к жидкости, а к еде. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Елена Козловская сети «Клиника Фомина» в Перми.

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«Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчетах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на килограмм рекомендуемого веса. Столько же рекомендуется пить при длительном нахождении в сухом помещении. При этом алкоголь и сладкие напитки считаются едой и не учитываются как жидкость», — объяснила Козловская.

Напитки с мочегонным эффектом (чай, кофе) желательно дополнить стаканом чистой воды. Лучше не пить много воды за раз: в течение часа оптимально выпивать 200-300 мл.