Какие будут последствия для здоровья, если полностью отказаться от супов

Диетолог раскрыла, как влияет на человека полный отказ от супов
Полный отказ от горячих блюд, в том числе от супов, не вредит здоровью, рассказала NEWS.ru диетолог София Кованова. Она отметила, что человек просто похудеет.
«Если не есть супы, то ты похудеешь, негативных последствий для здоровья не будет. Супы — достаточно калорийная пища, особенно на жирном бульоне, с жирным мясом и с добавлением картофеля. А классический борщ или щи — это вообще не очень полезные блюда и в здоровом рационе присутствовать не должны», — заявила Кованова.
Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что окружность мужской талии больше 94 см говорит об ожирении. Она отметила, что жировые отложения у мужчин имеют свойство скапливаться вокруг внутренних органов, а не под кожей. Врач добавила, что тест на ожирение можно сделать и без консультации с врачом. Для этого нужно измерить талию самостоятельно сантиметровой лентой. Если результат превышает озвученную цифру, то надо идти в больницу.
До этого диетолог Алексей Калинчев заявил, что супы вредны, поскольку создают ложное чувство сытости. По его словам, из-за этого хочется чем-нибудь перекусить. При этом врач подчеркнул, что супы рекомендуются людям с обострением болезней ЖКТ. Врач отметил, что суп создает такое ощущение сытости, как от воды, поэтому насыщение быстро проходит.