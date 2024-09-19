Какие будут последствия для здоровья, если полностью отказаться от супов

Полный отказ от горячих блюд, в том числе от супов, не вредит здоровью, рассказала NEWS.ru диетолог София Кованова. Она отметила, что человек просто похудеет.

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«‎Если не есть супы, то ты похудеешь, негативных последствий для здоровья не будет. Супы — достаточно калорийная пища, особенно на жирном бульоне, с жирным мясом и с добавлением картофеля. А классический борщ или щи — это вообще не очень полезные блюда и в здоровом рационе присутствовать не должны», — заявила Кованова.

Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что окружность мужской талии больше 94 см говорит об ожирении. Она отметила, что жировые отложения у мужчин имеют свойство скапливаться вокруг внутренних органов, а не под кожей. Врач добавила, что тест на ожирение можно сделать и без консультации с врачом. Для этого нужно измерить талию самостоятельно сантиметровой лентой. Если результат превышает озвученную цифру, то надо идти в больницу.

До этого диетолог Алексей Калинчев заявил, что супы вредны, поскольку создают ложное чувство сытости. По его словам, из-за этого хочется чем-нибудь перекусить. При этом врач подчеркнул, что супы рекомендуются людям с обострением болезней ЖКТ. Врач отметил, что суп создает такое ощущение сытости, как от воды, поэтому насыщение быстро проходит.