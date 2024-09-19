Терапевт рассказал, как перестать болеть осенью и зимой

Осенью и зимой организм человека больше подвержен риску заболеть ОРВИ или гриппом. В холодное время года защитная реакция иммунной системы становится медленнее, а у вирусы становятся более устойчивыми. Чтобы не заболеть, врач-терапевт Сабина Дельманова советует включить в рацион морепродукты, овощи и фрукты.

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«Для поддержания уровня железа следует употреблять морепродукты, яйца и печень. Особенно стоит обратить внимание на витамин С, который содержится в цитрусовых фруктах и киви. Не менее важен витамин В, который отвечает за здоровую и крепкую нервную систему. Он содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах и яйцах», — говорит Дельманова. Ее советами делится портал «Подмосковье сегодня».

В сезон холодов врач рекомендует позаботиться о здоровье печени, поскольку этот орган играет немалую роль в формировании защитной силы организма. Сабина Дельманова рекомендует отказаться от жареного и сладкого. Так же эксперт советует отказаться от алкоголя.

Ранее иглорефлексотерапевт Марина Казьмина поделилась, какие продукты нужно включать в рацион для поддержки здоровья в холодный период. Так, по ее словам, ягоды, сыр, грибы и яйца восполнят уровень витаминов в организме и помогут избежать авитаминоза.