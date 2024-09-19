Диетолог рассказал о продуктах, которые снижают плохой холестерин

Повышение плохого холестерина в крови со временем может привести к развитию болезни Альцгеймера, однако некоторые продукты и правильные принципы питания способны сохранить когнитивные функции человека и предотвратить риски развития серьезных заболеваний. Что именно нужно есть, чтобы избежать деменции, и насколько еда может быть эффективной в борьбе с болезнью, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.

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По словам диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, развитие болезни Альцгеймера зависит не только от наследственных факторов, немалую роль здесь также играет уровень плохого холестерина в крови.

«Учеными было установлено, что у людей с пограничным значением холестерина (либо в верхней границе нормы, либо выше нормы) увеличен риск развития деменции в пожилом возрасте. Холестерин есть хороший и плохой. Повышение второго в дальнейшем ведет к развитию деменции. Избыток плохого холестерина в крови связан с ожирением, курением, с избыточным весом, недостаточной активностью, большим потреблением насыщенных жиров, легкоусвояемых углеводов, рафинированных кондитерских изделий», — пояснила диетолог.

Напротив, здоровое и сбалансированное питание позволит не только удержать себя в форме, но и воспрепятствует повышению плохого холестерина, который и приближает развитие деменции. Поэтому необходимо увеличить уровень хорошего холестерина с помощью правильных продуктов. Среди них Писарева назвала:

Авокадо;

Ячмень;

Миндаль;

Бобовые;

Овес;

Кофе;

Продукты из средиземноморской диеты.

«Все они позволяют нормализовать уровень холестерина и сократить риск развития болезни Альцгеймера. Например, в авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня плохого холестерина и повышают уровень хорошего. Также бобовые и ячмень снижают уровень неправильного холестерина. А кофе в небольших количествах положительно влияет на когнитивные функции. Поэтому все эти продукты особенно полезны в борьбе с деменцией», — заверила Писарева.

Но вот про чрезмерное количество алкоголя лучше забыть. Однако если выбрать качественное спиртное и употреблять его в небольших количествах (не более одного бокала), это тоже может стабилизировать уровень холестериновых клеток и улучшить общее состояние человека, заключила врач.