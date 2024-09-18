Перечислены растительные добавки, которые могут навредить печени

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, в США наблюдается рост числа случаев лекарственного поражения печени. Это может быть связано с приёмом растительных добавок.

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Команда учёных решила понять, как определённые растительные добавки влияют на здоровье. Среди них были экстракт зелёного чая, куркума или куркумин, чёрный кохош, ашваганда, красный дрожжевой рис и гарциния камбоджийская.

Исследования показали, что с 2004 по 2005 год около 7% случаев медикаментозных поражений печени были связаны с травяными и диетическими добавками. К 2013−2014 годам это число выросло до 20%.

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Известно, что экстракт зелёного чая, куркума, чёрный кохош, ашваганда, красный дрожжевой рис, гарциния камбоджийскую могут привести к отравлению или повреждению печени. В ходе работы специалисты проанализировали данные 9685 человек, занесённых в NHANES с января 2017 года по март 2020 года. Средний возраст участников составил 47,5 лет, около 52% были женщинами.

Более 57% участников сообщили, что принимали травяные или диетические добавки в течение последних 30 дней. При этом почти 5% принимали один из шести растительных препаратов, которые исследовали эксперты. Наиболее распространённой была куркума, за ней следовали экстракт зелёного чая, ашваганда, гарциния камбоджийская, красный дрожжевой рис и чёрный кохош.

При этом имеется несколько сообщений о случаях, связывающих растительные добавки с острым поражением печени, печёночной недостаточностью, желтухой и другими проблемами со здоровьем.

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