Кишечник человека является одним из самых важных органов пищеварения. Он снабжает организм всеми необходимыми питательными веществами и избавляет его от вредных соединений. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, чем важна клетчатка для кишечника и из каких продуктов ее можно получить.

Человек эволюционно устроен так, что его организм является местом обитания огромного количества бактерий, которые стали одним из условий выживания.

— Наши бактерии борются с другими, которые тоже хотят нами поживиться. Для них мы территория для освоения. Как только наших «союзников» становится меньше, а патогенных «врагов» больше, наши системы дают сбой, — объяснила Соломатина.

Причем сбой касается не только иммунной системы, но и эндокринной, сердечно-сосудистой и других. Их нельзя рассматривать отдельно друг от друга. В итоге задача человека обеспечить равновесие, геостаз. А это можно сделать с помощью клетчатки.

— Она не переваривается, не дает человеку энергии или строительного материала. Но клетчатка дает корм нашим «союзникам»: они ее потребляют и размножаются, становятся более работоспособными и более точно дают команды организму, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Сахарные жирные продукты могут стимулировать выработку гормонов удовольствия, особенно если к ним добавлены искусственные стимуляторы. Человек счастлив от их потребления, но бактерии, которые ничего из такой еды не получают, начинают «бунты и революции».

— Это все тоже влияет на выработку гормонов удовольствия, потому что она зависит от этих бактерий. Человек начинает употреблять больше сладкого и жирного, чтобы стимулировать этот гормон, а они еще больше начинают склонять чашу весов в свою сторону, — рассказала Соломатина.

В результате неправильного питания и недостатка клетчатки, в частности, растет количество психических, эндокринных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же стрессы, которые встречаются в повседневной жизни человека, провоцируют выработку гормона кортизола. Его длительный рост приводит к набору лишнего веса.

— Начали класть сахар или добавлять его в виде крахмала куда только можно: в колбасу, сосиски, пельмени и так далее. Вот и получается, что человек недобирает клетчатку. Зачем что-то грызть, яблоко к примеру, если можно выпить сок? Да и кашу никто не будет варить 20 минут, — привела пример диетолог.

Обеспечивать микробиом клетчаткой на самом деле не так сложно, как кажется. Достаточно съедать всего 0,5 килограмма фруктов в день. Только с виду кажется, что это много, но если разделить прием на три–четыре раза, то это будет всего одно яблоко или, к примеру, одна морковка.

— Можно съесть кашу, салат, тушеные овощи, кусочек хлеба — вот и получится необходимый корм для наших «союзников», которыми мы не должны пренебрегать. Если мы съедаем сладкий фрукт, клетчатка не дает сразу «разгуляться» сахару. Она выпускает его по мере надобности, если человеку нужна энергия, — отметила эксперт.

Каждое поколение из-за питания становится все слабее, потому что человек, можно сказать, перекормлен, но голодны его «союзники» в микробиоме. Без клетчатки он становится очень скудным. Отсюда и рост различных заболеваний, аллергии, онкологии и других, заключила Соломатина.