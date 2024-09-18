Названы два способа вызвать полезный для организма стресс

Невысокий уровень стресса благополучно влияет на организм, снижая уровень воспаления в клетках. Чтобы спровоцировать такой стресс, достаточно принимать контрастный душ или заниматься физической активностью, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт и гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространенное — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод – это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать теплый и холодный душ. Это способствует формированию стрессов низкой интенсивности и способствуют мобилизации организма человека», – объяснил специалист.

Также к такого рода стрессам относятся и физические нагрузки. По словам Ильницкого, у человека в начальной стадии тренировок происходит увеличение продукции провоспалительных цитокинов, но по мере продолжения занятий в период между нагрузками, наоборот, их содержание снижается и повышается концентрация противовоспалительных молекул.

«Стресс в виде физической нагрузки укрепляет организм и способствует улучшению здоровья. В том числе преобладание в жизни такого умеренного стресса поможет сохранить высокую активность и высокий уровень жизни даже в пожилом возрасте», – заключил врач.

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