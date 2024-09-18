Чем заменить мясо в рационе

Нутрициолог Юлия Заровнятных пояснила, что при отказе от потребления мяса необходимо задуматься о получении растительного белка. А для его построения нужны аминокислоты.

Они требуются для роста волос, ногтей и упругости кожи.

Прежде всего необходимо уделять внимание незаменимым аминокислотам. Они содержатся в орехах, семенах, бобах, горохе. А в сое, морских водорослях и спирулине их даже больше, чем в мясе.

Нутрициолог отмечает: рекордсменами в растительной еде по содержанию белка на 100 гр считаются:

⁃ соевый протеин (88,3 гр);

⁃ мука подсолнечника (49,1 гр);

⁃ конопляное семя (31,6 гр);

⁃ кунжутная мука (30,8 гр);

⁃ семена тыквы (30,2 гр).

Ранее самарский нутрициолог назвал правила здорового питания и объяснил, как наладить свое пищеварение и запустить процесс оздоровления организма.