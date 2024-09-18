Диетолог рассказала о полезных для зрения продуктах

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты принесут пользу для глаз. Среди них – рыба, брокколи, морковь, тыква, черника и другие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Для хорошего зрения нужны источники полиненасыщенных жирных кислот – это рыба, рыбий жир. Такими компонентами богаты, например, лосось, сардина, сельдь, скумбрия. Также в список я бы внесла серосодержащие продукты, потому что они позволяют и сохранить зрение, и восстановить его остроту. Такими продуктами являются брокколи, лук, чеснок и то, что имеет горький вкусовой оттенок: брюква, редис, редька, репа», – рассказала диетолог.

Кроме того, полезны для глаз тыква и морковь. В составе овощей есть лютеин и зеаксантин. Они улучшают остроту зрения и способны восстанавливать и поддерживать в здоровом состоянии как колбочки, так и палочки в глазном яблоке. Данные продукты также богаты цинком, витаминами А, C, B1 и B2. По словам специалиста, черника тоже считается одним из наиболее приоритетных для поддержания зрения продуктов. Она снижает усталость глаз и позволяет долго работать, например, за компьютером.