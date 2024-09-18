Полезна ли мука из кузнечиков

Мука из кузнечиков полезна, так как она благоприятно влияет на организм, рассказала Пятому каналу врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. По ее словам, благодаря такому продукту нормализуется моральное состояние человека и укрепляется иммунитет.

Врач объяснила, что хитин кузнечиков забирает излишки сахаров, жиров и токсинов из организма. Также этот хитин кормит полезные бактерии. Это все способствует улучшению настроения и укреплению иммунитета.

Наш микробиом влияет на многие компоненты, в частности на обмен нейромедиаторов, того же серотонина, поэтому ухудшение или улучшение качества сна может зависеть от этого (употребления хитина. — NEWS.ru). К тому же в кузнечиках содержится очень много белка, причем того белка, который легко усваивается, — отметила диетолог.

Нутрициолог добавила, что проводились эксперименты на крысах, благодаря которым стало известно, что мука из насекомых полезна для волос и кишечника. Кроме того, организм легко усваивает кузнечиков, так как они не содержат сахара и жира.

Другое дело, что тоже нужна определенная мера, поскольку хитин в большом количестве тоже плохо усваивается и может вызвать определенные проблемы, — подытожила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что минимизировать вред от шарлотки можно с помощью замены сахара в тесте и использования при приготовлении муки не высшего сорта. По ее словам, это замедлит рост уровня глюкозы в крови.