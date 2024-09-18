Доктор рассказала, как правильно просыпаться

Резкий звук будильника, провоцирующий неожиданное пробуждение, может навредить здоровью, - об этом предупредила врач-терапевт, директор НИИ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

"Резкие и громкие звуки будильника могут вызвать скачок артериального давления и повысить риск развития инфаркта или инсульта", - предупреждает доктор Драпкина в своем Telegram-канале. Лучше и безопаснее, чтобы мелодия будильника начинала звучать тихо, была приятной и спокойной, - советует терапевт.

Сомнологи рекомендуют для крепкого сна использовать плотные шторы, не пропускающие свет. В этом случае можно воспользоваться световым будильником - лампой, которая включается на минимальной яркости в назначенное время, а затем в течение нескольких увеличивает интенсивность света. Благодаря этому человек переходит из состояния сна к бодрствованию постепенно и без стресса для нервной и сосудистой системы.

Не менее важно правильно себя вести в первые минуты после пробуждения. Специалисты рекомендуют поставить будильник на 5-10 минут раньше, чтобы проснуться без спешки. Не надо вскакивать с кровати сразу. Лучше еще лежа сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, потянуться, сделать легкий массаж: помассировать мочки и раковины ушей, голову, ладони и тыльную сторону кистей рук. Вставать нужно без резких движений. Если сразу вскакивать с кровати, то день может начаться головной болью, скачками давления, болями в суставах и спине, - отмечают специалисты.