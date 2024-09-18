Доктор рассказал о способе сохранения молодости с помощью БАДов

Ученые и врачи все еще не сошлись во мнении, имеют ли БАДы ярко выраженный положительный эффект. Например, британский доктор Мохаммед Энаят уверен, прием всего лишь магния и коллагена помогут сохранить здоровье и красоту.

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Эффективность БАДов все время подвергается сомнению. Ученые и врачи все еще не сошлись во мнении, стоит ли их принимать, и насколько они эффективны.

Но британский микрохирург и исследователь Мохаммед Энаят для себя решил, что прием магния и коллагена точно принесут пользу. Так, по его словам, магний улучшает состояние костей, сердца и мозга.

Свое утверждение он подкрепил результатами изучения данных пациентов. Обследование сотен пациентов в клинике доктора Энаята показало, что люди с дефицитом магния склонны к тревожности, нервозности, проблемам со сном и мышечным спазмам.

Что касается коллагена, он необходим для повышения тонуса кожи. При этом полезен как коллаген, добытый из сухожилий, костей, хрящей, дермы животных, так и морской коллаген, уверен врач.

Также доктор рассказал о необходимости организму белка, который выступает основным строительным материалом для волос, ногтей, костей и кожи.

Доктор добавил, что существуют белковые добавки, улучшающие работу органов пищеварительного тракта, например, на основе перемолотого гороха, пишет Daily Mail.

Ране были названы лучшие витаминные БАДы для красоты и здоровья.

В то же время врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в способности коллагена в капсулах вернуть коже молодость.

По его мнению, рекомендации по приему коллагена всего лишь маркетинговый ход, так как это вещество с очень низкой способность к всасыванию, поэтому восполнить недостаток, принимая коллаген перорально, невозможно.

«Вы сюда приняли – он оттуда вышел», - объяснил принцип работы коллагена в капсулах врач.

Поэтому мнение, что попав в желудок, коллаген разложится, попадет в кровь, а затем восполнит дефицит именно там, где нужно, всего лишь наивное заблуждение. В то же время, отметил Мясников, коллаген можно получить с пищей.