Диетолог рассказала, почему человеку свойственно переедать

Диетолог Татьяна Мещерякова объяснила, почему человеку свойственно переедание, а также рассказала, как перестать есть больше, чем требуется организму.

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По мнению диетолога Татьяны Мещеряковой, причины переедания кроются в мозге. Он с опозданием передает сигнал о том, что уже съедено достаточное количество еды. Поэтому к тому времени, когда человек чувствует, что наелся, он уже переел.

В разговоре с «Известиями» диетолог объяснила, что это защитный механизм организма, который нацелен на выживание. В то же время защитного механизма от переедания у организма нет, так как эпоха пищевого изобилия менее характерна для человечества, чем эпоха голода или недоедания.

«По этой причине, переедание достаточно коварно — его не так-то просто заметить», — предупредила врач.

О том, что человек постоянно есть больше, чем нужно, можно понять по постепенному набору веса. Это могут быть 1-3 кг в месяц, которые сначала не так заметны. Зато дискомфорт и тяжесть после приема пищи человек уже начинает испытывать.

Еще один сигнал, говорящий, что человек переел, это отрыжка. По словам Мещеряковой, для правильной работы желудку нужно, чтобы там оставалось свободное воздушное пространство.

Если человек съел слишком много, весь воздух выйдет с отрыжкой.

В то же время врач дала несколько советов, как избежать переедания. Это соблюдать питьевой режим.

Потребление в течение дня достаточного количества воды, примерно 30 мл на 1 один кг веса, помогает контролировать количество съеденного.

При этом диетолог подчеркнула, что не нужно пытаться набить желудок водой вместо еды. Вместо этиого нужно соблюдать режим питания, сна и отказаться от вредных продуктов.