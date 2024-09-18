Кешью: что это за орехи и сколько можно есть в сутки

Кешью — популярный в России орех. Согласно исследованию 2023 года, ему отдают предпочтение 16 процентов россиян, в то время как 20 процентов чаще покупают фисташки, а 30 процентов — грецкие орехи. Кешью едят просто так, а еще добавляют в салаты, десерты, каши, мюсли и иногда даже в горячие блюда. «Лента.ру» рассказывает, как и где растут кешью, какие полезные вещества содержат, как правильно выбрать и хранить эти орехи и какое количество можно есть в день.

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Что такое кешью

Кешью — это орехи, плоды одноименного дерева рода Анакардиевых семейства Сумаховых, которое растет в Центральной и Южной Америке и на нескольких островах Карибского моря.

Состоят они из двух частей.

«Верхняя — сочная, волокнистая, с терпким, кисло-сладким вкусом. Ее называют "яблоком" кешью. Она съедобна в свежем виде, но только в первые сутки после опадания. Местные жители делают из нее соки, освежающие напитки, желе и даже вино», — рассказала «Ленте.ру» руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН), нутрициолог Ольга Ильичева.

К каждому такому яблоку снизу прикреплен орешек кешью. При этом с ботанической точки зрения правильнее называть его семенем, подчеркнула эксперт.

В отличие от других орехов, кешью никогда не продают в скорлупе. Дело в том, что в ней содержится жидкость с ядовитыми веществами — карданолом, кардолом и анакардиновой кислотой. При попадании на кожу она вызывает покраснение или сильные ожоги. Поэтому орех проходит несколько этапов обработки перед тем, как ядро извлекают из скорлупы.

Сперва орех сушат и пропаривают, затем разрезают, чтобы достать из скорлупы ядро. После этого очищенные кешью еще раз сушат, чтобы избавиться от оболочки и шелухи. Лишь затем орехи сортируют и упаковывают, чтобы отправить на продажу.

КБЖУ кешью

В 100 граммах кешью содержится:

калории — 581;

белки — 5 граммов;

жиры — 12 граммов;

углеводы — 9 граммов;

пищевые волокна — 1 грамм.

Полезные свойства кешью

Благодаря своему разнообразному составу кешью благотворно влияет на весь организм.

Особенно эти орехи богаты магнием, который отвечает за мышечные сокращения. Если в организме недостаточно этого минерала, в конечностях могут начаться спазмы и судороги.

Кроме того, кешью служит источником других важных минералов и витаминов группы В. Так, в орехе содержится:

Витамин В1 (тиамин) — до 35 процентов суточной нормы в 100 граммах жареных орехов. Он важен для поддержания здоровья нервной системы, поскольку участвует в формировании структуры нервных клеток, отметила Ольга Ильичева.

Витамин В6 (пиридоксин) — до 32 процентов суточной нормы в 100 граммах жареных орехов. Необходим для работы иммунной системы и поддержания функций мозга, участвует в расщеплении жиров, белков и углеводов.

Витамин К — до 29 процентов суточной потребности в 100 граммах жареных орехов. «Этот витамин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также на здоровье костей, поскольку способствует повышению их прочности», — подчеркнула нутрициолог.

Медь — почти 247 процентов суточной потребности в 100 граммах жареных орехов. Минерал необходим для производства энергии, а также для нормальной работы мозга, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, медь участвует в формировании иммунного ответа.

Фосфор — 70 процентов суточной потребности в 100 граммах жареных орехов. Он полезен для опорно-двигательного аппарата, поскольку участвует в минерализации костей и поддержании их прочности.

Железо — 60 процентов суточной потребности в 100 граммах жареных орехов. «Железо необходимо для физической и умственной работоспособности, а также для формирования клеток крови — эритроцитов, которые снабжают кислородом органы и ткани», — пояснила Ольга Ильичева.

Ненасыщенные жиры — Омега-3, Омега-6 и Омега-9, которые поддерживают работу нервной системы.

Также кешью диабета, борется с появлением на сосудах холестериновых бляшек. Орехи могут снизить риск развития атеросклероза и рассеянного склероза, а также улучшают состояние кожи и поддерживают здоровье волос и ногтей.

Вред и противопоказания

Несмотря на пользу этого продукта, стоит помнить и о его потенциальном вреде.

Индивидуальная непереносимость и аллергия

Риску возникновения непереносимости особенно подвержены люди, которые сталкивались с ней в случае с другими орехами. Поэтому в первый раз лучше съесть не больше двух кешью.

При этом кешью является родственником ядовитого плюща, поэтому употребление этих орехов в сыром виде может вызвать у некоторых людей аллергическую реакцию — из-за следов анакардиевой кислоты и других соединений Алена Чернова клинический нутрициолог

Термическая обработка, как правило, избавляет от таких негативных последствий, поэтому орехи лучше есть в жареном виде.

Мочекаменная болезнь

Людям с предрасположенностью к этому заболеванию стоит отказаться от кешью, так как они отличаются высоким содержанием оксалатов (солей щавелевой кислоты) и могут спровоцировать образование камней в почках.

Отравление

Кроме того, кешью могут быть загрязнены афлатоксинами — токсичными соединениями, которые продуцируются грибами рода Aspergillus.

«Заражение культур происходит после сбора урожая, при хранении в условиях повышенной влажности и температуры. Хотя среди других орехов кешью наименее восприимчив к этому», — уточнила Ольга Ильичева. Она добавила, что правительства многих стран ведут контроль за содержанием афлатоксина, поэтому риск отравления орехами в развитых странах минимален.

Как правильно выбрать и хранить кешью

При покупке кешью лучше выбирать более крупные плоды, так как они будут более ароматными.

«Обратите внимание на цвет: выбирайте орехи золотисто-коричневого оттенка. Бледные и белые, как правило, менее вкусные и ароматные. Избегайте насыщенных темных оттенков орехов, так как это может быть признаком того, что их обжаривали в большом количестве масла», — посоветовала в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог Алена Чернова.

Хранить кешью можно до 6 месяцев в сухом месте при комнатной температуре: например, на полке в кухонном шкафу в герметичном контейнере. Главное — избегать попадания прямых солнечных лучей

«Если вдруг вы купили много орехов, то их можно положить в холодильник или заморозить в морозильной камере, тем самым продлив срок годности до одного года», — добавила эксперт.

В каком количестве можно есть кешью

«Как и для любых других орехов, рекомендации по количеству кешью — 30 граммов в день. Такая порция содержит около 160 калорий, 5 граммов белка, 13 граммов жира и 9 граммов углеводов», — отметила Чернова. Один орех весит 1,5-2 грамма, то есть 30 граммов — это 15-20 орехов.

Как включить кешью в рацион

По словам нутрициолога Ольги Ильичевой, включение кешью в рацион — это возможность не только восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, но и разнообразить меню, придать новый вкус привычным блюдам.

Кроме того, так как кешью является хорошим источником белка, он обеспечит вас сытостью на достаточно долгий промежуток времени. Это одна из причин популярности этого продукта среди вегетарианцев и веганов Алена Чернова клинический нутрициолог

Кешью можно добавить к мюсли или съесть в составе ореховой смеси. Эти орехи часто используют и в качестве дополнения к различным вокам, отметила Алена Чернова. Также они отлично подходят для салатов. «Просто смешайте листья салата, помидоры, сыр моцарелла и кешью, а затем заправьте салат маслом. Еще можно приготовить из кешью напиток — альтернативу молоку. Вкус у него будет нежнее, чем у подобных напитков из других орехов. Для этого нужно лишь замочить орехи на ночь, промыть их и взбить в блендере с водой до однородной массы», — заключила эксперт.