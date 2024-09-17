Найден способ побудить людей меньше пить в барах

Уменьшение порций пива и сидрах в барах, ресторанах и пабах на треть помогает сократить общее потребление некрепкого спиртного посетителями этих заведений. К такому выводу пришли британские ученые из Кембриджского университета. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Medicine.

Команда провела месячный эксперимент, попросив 13 заведений в Англии убрать из меню полную пинту (570 мл) для некоторых слабоалкогольных напитков и предлагать вместо нее две третьих пинты (380 мл) в качестве максимального объема.

За четыре недели ежедневные продажи пива и сидра в этих барах и ресторанах снизились на 9,7%. В то же время гости заведений-участников исследования стали чаще заказывать вино, причем в одном из пабов продажи вина увеличились сразу на 50%.

«Отказ от предложения пинт в 13 лицензированных заведениях на четыре недели сократил объемы продаж пива. Это соответствует предыдущим исследованиям, показывающим, что меньшие размеры порций помогают нам пить меньше, и представляет собой новый способ сокращения потребления алкоголя и улучшения здоровья населения», — отметили авторы научной работы.

Ранее ученые развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя.