Какие продукты поддерживают здоровье глаз

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о продуктах, поддерживающих здоровье глаз.

«Для хорошего зрения нужны источники полиненасыщенных жирных кислот — это рыба, рыбий жир. Такими компонентами богаты, например, лосось, сардина, сельдь, скумбрия», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, также в список полезных можно внести серосодержащие продукты. Это брокколи, лук, чеснок, брюква, редис.

«Тыква и морковь содержат в составе лютеин и зеаксантин, которые улучшают остроту зрения и способны восстанавливать и поддерживать в здоровом состоянии как колбочки, так и палочки в глазном яблоке», — сообщила Королёва.

Как отметила эксперт, к полезным относится и черника.

«Шоколад улучшает состояние кровеносных сосудов. Натуральный шоколад естественного происхождения, произведённый из бобов шоколадного дерева, содержит большое количество биофлавоноидов, поэтому он очень хорош не только для поддержания здоровья жёлтого пятна, но и роговицы глаза», — добавила Королёва.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала о продуктах, поддерживающих здоровье сердца и сосудов. По её словам, в первую очередь это растительная клетчатка.