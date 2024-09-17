Как женщинам старше 45 лет сохранить кости прочными

Ученые из Колледжа сельского хозяйства, здравоохранения и природных ресурсов Калифорнийского университета (CAHNR) установили, что пищевые добавки с черной смородиной помогают предотвратить потерю костной массы у женщин старше 45 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutritional Biochemistry (JNВ).

В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 45 до 60 лет (в постменопаузальном периоде). На первом этапе ученые оценили минеральную плотность костей испытуемых. После этого их разделили на две группы для ежедневного шестимесячного приема плацебо или капсул, содержащих высушенную измельченную черную смородину. Каждая капсула весила 392 миллиграмма.

После завершения экспериментального периода прочность костей участниц измерили повторно. Результаты показали, что общая минеральная плотность костной ткани возросла у женщин, принимавших капсулы с черной смородиной. Ученые выяснили, что добавка поспособствовала снижению уровней белков, называемых интерлейкин-1 бета и RANKL. Дело в том, что интерлейкин-1 бета стимулирует экспрессию RANKL, который вызывает резорбцию кости — рассасывание костной ткани под воздействием остеокластов (клеток, «растворяющих» минералы).

Исследователи выявили в общей сложности четыре белка, экспрессия которых была повышенной в группе, принимавшей добавку. По словам ученых, они могут послужить потенциальными биомаркерами наблюдаемых изменений плотности костной ткани.

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