Упражнение планка: тренер рассказал, помогает ли оно сжигать жир

Многие считают, что ежедневная планка способствует эффективному сжиганию жира. Так ли это, «Клопс» узнал у тренера по функциональной подготовке, мастера спорта международного класса Евгения Иноземцева.

Об этом упражнении много споров, которые продолжаются не один десяток лет, отметил тренер.

«Я со своим 35-летним спортивным стажем и профессиональной тренерской деятельностью скажу так: от планки не похудеешь!» — подчеркнул Иноземцев.

Хоть и доказано, что минута в статике сжигает двадцать килокалорий, это не поможет избавиться от лишнего жира. Даже если человек будет стоять в этой позе часами, продолжил мастер спорта.

«Здесь работа направлена только на укрепление связок, сухожилий, суставов, и на укрепление, тонизацию мышечной ткани», — обратил внимание Евгений Иноземцев.

Существует несколько видов планок, например, боковые или прямые. Их хорошо совмещать с силовыми упражнениями. Как отмечает специалист, сильные мышцы при слабых связках — это риск получить микроразрывы и другие травмы.

«Я рекомендую делать планку, стоя на кончиках пальцев. При согнутых стопах нагрузка распределяется иначе и идёт не туда, куда нужно», — пояснил тренер.

Все люди держат тело в статике по-разному, ведь процесс утомляемости у каждого свой. Кто-то не простоит и 15 секунд, а кто-то выдержит две минуты, если, конечно, будет всё делать правильно.

«В противном случае возникнут проблемы со спиной и полетят суставы на руках», — предупредил мастер спорта.

Есть и противопоказания. Во время упражнения организм испытывает огромное напряжение, поэтому планку нельзя делать людям с гипертонией, протрузией и грыжей позвоночника, повышенным внутриглазным давлением и прочими заболеваниями глаз, подытожил специалист.

Тренер рассказал, как правильно начать подтягиваться на турнике.