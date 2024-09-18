Эндокринолог перечислила способы повысить уровень тестостерона у мужчин

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что на главный мужской половой гормон можно повлиять, придерживаясь ряда простых рекомендаций. Среди них оказались здоровый сон и включение в рацион белка.

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Как отметила кандидат медицинских наук, тестостерон определяет не только физическое развитие мужчины, но и его поведение и настроение. Но одной из главных функций этого гормона является поддержка либидо. На снижение его уровня могут повлиять возраст и образ жизни. Чтобы повысить тестостерон, необходимо придерживаться ряда простых правил. Первым из них является здоровый сон. Об этом пишет издание "Известия".

– Мужчины, спящие не больше пяти часов в сутки, рискуют снижением тестостерона на 15–30%. А если продлить сон хотя бы на час, то можно выиграть повышение гормона на 15%. Также нужно двигаться. Регулярные тренировки с отягощениями стимулируют выработку гормона. Умеренные и интенсивные нагрузки помогают поддерживать его оптимальный уровень и улучшить общее самочувствие, – поделилась врач.

Вместе с тем важно следить за рационом. Он должен включать в себя белки, здоровые жиры и витамины. Они помогут повысить уровень гормона, в то время как сахар и переработанные продукты снизят его.

Также его снижению способствует высокий уровень стресса, поэтому следует стараться поменьше нервничать. В этом помогут медитации, отдых и физическая активность.