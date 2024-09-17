Энергетические напитки: польза и вред

Сессия, сдача проекта или ночь за рулем? В корзину с продуктами в супермаркете добавляется пара-тройка банок энергетика — напитка, дающего нам необходимые силы и бодрость, чтобы решить важные задачи за счет собственного сна. Считается, что здоровому взрослому человеку банка такого напитка не причинит особого вреда. Но лучше все-таки знать, что в ней содержится, чтобы оценивать потенциальные риски, не злоупотреблять и уметь вовремя остановиться.

Состав энергетиков

Основные компоненты энергетических напитков — кофеин и таурин. В одной банке может содержаться до 300 мг кофеина. Для сравнения: по некоторым данным, в одной чашке эспрессо его около 100 мг. Дополнительно в состав энергетиков могут входить витамины группы B и иногда экстракты растений, таких как гуарана или женьшень, которые усиливают эффект напитка. Еще в напитки добавляют много сахара, консерванты и ароматизаторы для вкуса.

Принципы работы энергетиков

Кофеин воздействует на центральную нервную систему, блокируя в нашем организме рецепторы молекул аденозина. Рецепторы, уловив, что таких молекул много, дают мозгу сигнал об усталости. Кофеин выключает рецепторы, сигнал в мозг не идет, человек не чувствует усталости. Сама усталость никуда не девается, и кофеин не добавляет организму ни сил, ни энергии.

Частично компенсировать не самое полезное воздействие на организм кофеина мог бы входящий в состав энергетиков таурин. Это аминокислота, которая обеспечивает правильную работу митохондрий, что критически важно для бесперебойной работы мышц, в том числе сердечной, и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и неврологических нарушений. В небольших количествах таурин вырабатывается у нас в организме и очень полезен для здоровья органов и систем. Однако в энергетических напитках его содержание порой чрезмерно.

Наконец, сахар в составе напитков быстро повышает уровень глюкозы в крови, создавая эффект энергетического всплеска. Но этот эффект краткосрочный — вскоре наступает резкий спад энергии, и человека охватывает чувство усталости.

Воздействие на организм

Когда мы пьем энергетик, все компоненты работают разом, создавая эффект быстрой дозы энергии. Кофеин блокирует усталость, таурин и витамины поддерживают физическую активность и работу органов, а сахар добавляет моментальный приток сил. Это действительно помогает в краткосрочной перспективе, скажем, во время выполнения важного задания или в долгой поездке, когда надо сохранять бодрость. В экстремальных условиях напитки могут стать палочкой-выручалочкой, дав возможность быстро собраться и завершить работу.

Однако дальше наступает состояние, которое можно назвать энергетическим провалом, когда человек чувствует усталость гораздо более сильную, чем прежде. Кофеин перестает блокировать рецепторы, и мозг снова получает сигнал от рецепторов молекул аденозина. А учитывая, что за время действия кофеина таких молекул в организме стало гораздо больше, рецепторы посылают и больше сигналов. Отсюда и ощущение слабости и усталости.

Если так воздействовать на организм регулярно, не считаясь с его потребностью в отдыхе, можно получить проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенное артериальное давление и головные боли. Постоянное стимулирование нервной системы может привести к нервному истощению, бессоннице, тревожности и раздражительности — вплоть до депрессии.

Сахар, который в больших количествах содержится в большинстве энергетиков, способствует набору лишнего веса, а также увеличивает риск развития диабета и вызывает проблемы с зубами.

Сколько энергетиков можно выпить в день?

В 2015 году вышло научное заключение Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA). В нем безопасной дозой кофеина для взрослых заявлены 400 мг в день, причем изо всех источников вместе. То есть это и кофе, и чай, и другие напитки или продукты, в которых может содержаться кофеин. С EFSA солидарно и американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, которое считает безопасной дозой для взрослого человека четыре-пять чашек кофе в день. Разовая доза 200 мг, по мнению исследователей, тоже не является вредной для здоровья. Чтобы понять, скольким банкам энергетика в день это соответствует, необходимо прочитать на упаковке, сколько кофеина содержится в конкретной банке.

Однако в соответствии с исследованием, опубликованным позже в журнале Американской кардиологической ассоциации, последствия употребления энергетиков оказались более существенными, чем просто воздействие кофеина, что привело ученых к мнению о том, что комбинация ингредиентов в составе энергетиков, возможно, более вредна и требует углубленного изучения.

Согласно еще одному исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации, употребление даже одной порции энергетика повышает давление и реакцию гормонов стресса, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно важно отметить, что в данной работе речь идет о здоровых молодых людях: средний возраст участников эксперимента составляет 29 лет.

Кому нельзя пить энергетики

Если даже для здоровых и молодых взрослых энергетики не являются вполне безопасными, что говорить о людях с повышенным риском? К ним традиционно относятся дети, беременные и кормящие женщины, а также люди с проблемами сердца и нервной системы. Также стоит быть осторожными тем, кто страдает от бессонницы или повышенного давления.

Особую осторожность рекомендуется проявить людям, которые уже употребляют другие напитки с кофеином, такие как кофе или чай. Перекрытие дневной нормы кофеина из разных источников может привести к негативным последствиям.

Аллергикам важно обращать пристальное внимание на состав энергетика, который указывается на упаковке. Кофеин для таких людей может оказаться еще не самым опасным ингредиентом, в отличие от аллергенов: растительных компонентов напитка, ароматизаторов и консервантов.

В случае появления симптомов аллергии или передозировки энергетика, к примеру повышения давления, тахикардии, тремора, повторяющейся диареи или обморока, нужно немедленно обратиться к врачу.

Юридические аспекты

Особенно подвержены воздействию энергетиков подростки: мало того, что их организм еще не сформировался окончательно, мода на употребление этих напитков может существенно повлиять на количество выпитого.

Потому в России с 1 марта 2025 года будет действовать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Продавец обязан спросить паспорт, если возраст покупателя вызывает сомнение. Также у регионов есть возможность вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, связанные с местами и временем продаж энергетических напитков.

Альтернативы энергетикам

Если вам нужно бодрствовать, но не хочется прибегать к энергетикам, существуют более безопасные альтернативы. Так, зеленый чай содержит кофеин, но в меньших количествах, чем кофе. В нем также есть антиоксиданты, которые полезны для здоровья. Хорошо помогают адаптогены, такие как элеутерококк, лимонник или женьшень. А регулярный сон, здоровое питание и умеренные физические нагрузки помогут вам чувствовать себя бодрыми без необходимости использовать энергетические напитки.

Энергетики могут стать полезным инструментом в экстренных ситуациях, когда необходимо срочно поддержать бодрость и концентрацию. Однако злоупотребление ими приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Важно осознанно подходить к их потреблению, учитывать индивидуальные особенности организма и всегда соблюдать меру.