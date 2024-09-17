Врач: энергетики провоцируют «жесткий откат»

Напиток провоцирует лишь временный прилив сил.

Это касается, в том числе, тонизирующих средств, которые продаются в аптеках, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Люди, когда начинают очень много работать, особенно молодые люди, когда происходит нехватка энергии, они начинают бесконечно пить энергетики. Причём есть энергетические напитки, которые в баночках продаются, вкусные, а есть ещё энергетики с жасмином, которые продаются в аптеках. Если такие средства употреблять долго и бесконтрольно, то потом случится жёсткий откат. Вы сначала находитесь на повышенной энергии, а потом у вас опускается всё, и весь ваш энергетический потенциал уходит из вас».

Ранее Елена Соловьёва назвала синдром хронической усталости последствием вирусных заболеваний. Упадок сил может наблюдаться после перенесённого COVID-19, гриппа, гепатита, герпеса, отметила специалист.