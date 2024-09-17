Эксперт рассказала о последствиях употребления печеных яблок

Не все яблоки одинаково полезны. Людям с заболеваниями сердца рекомендовано выбирать красные сорта, а тем, кто следит за весом или имеет проблемы с кожей, подойдут зеленые яблоки. Об этом рассказала Life.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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Лялина также отметила, что антиоксиданты в яблоках помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями. При этом запекание яблок делает клетчатку мягче, что облегчает ее усвоение и способствует улучшению пищеварения. Чтобы получить пользу, эксперт рекомендует съедать 2-3 печеных яблока в день. Это поможет обеспечить организм важными витаминами и минералами, такими как фолиевая кислота и витамины В-группы.

При этом эксперт посоветовала использовать в качестве дополнения к десерту из печеных яблок тесто из цельнозерновой, рисовой и овсяной муки. Основная задача теста в этом случае будет заключаться в насыщении за счет сложных углеводов. В то же время Лялина напоминает, что при запекании в яблоках может увеличиться количество сахара. Это неполезно для людей с диабетом или тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Хотя печеные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью.

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