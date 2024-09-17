Диетолог назвала четыре полезные для сердца сладости

Курага, шоколад, халва и запеченные яблоки помогут поддержать здоровье сердца в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, курага считается хорошим источником калия – микроэлемент необходим для нормальной работы сердца и понижения давления. Оптимальная норма в день – 3–4 штуки.

"Для здоровья сердца пожилым можно есть ореховую халву. Там содержатся омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным действием. Кроме того, в орехах есть аминокислота аргинин. Она необходима для того, чтобы не было спазма сосудов", – отметила специалист, добавив, что в среднем достаточно одной-двух чайных ложек в день.

Еще один полезный продукт – темный шоколад. Причем чем выше в нем процент какао, тем лучше.

"В темном шоколаде есть полифенолы – мощные антиоксиданты, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в продукте содержится магний. Он успокаивает, предотвращает скачки давления при случайном стрессе", – Елена Соломатина, врач-диетолог.

При этом, чтобы получить пользу, достаточно съесть всего дольку темного шоколада в день.

Диетолог отметила, что в пожилом возрасте полезно также есть по два средних запеченных яблока с корицей. Помимо калия, они содержат кверцетин, который необходим для укрепления капилляров и сердца. Корица обладает способностью снижать инсулинорезистентность – известно, что повышенный сахар вызывает воспаление и создает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, добавила Соломатина.

Ранее кардиолог Олег Варфоломеев предупредил, что высокий уровень холестерина в организме создает угрозу для сердечно-сосудистой системы человека. Поэтому специалист посоветовал отказаться от продуктов, которые могут повышать этот показатель. Исключить стоит жареный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы, а также фастфуд и сливочное масло.