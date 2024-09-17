Врач объяснила, почему осенью выпадают волосы

Умеренное выпадение волос на голове считается нормой, так как есть фаза роста волоса и его выпадения. Однако этот процесс может усиливаться под воздействием различных факторов, в том числе нередко волосы начинают более интенсивно выпадать в осенний период. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Христина Осепян.

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Одной из причин она назвала то, что с сокращением светового дня снижается и выработка витамина Д. Поэтому осенне-зимний период должен сопровождаться приемом различного рода витаминов и микроэлементов. Однако назначаются они только после сдачи лабораторной диагностики. Также осенью возможно изменение гормонального фона.

«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос. Кроме того, рекомендуется задуматься о покупке увлажнителя или ионизатора воздуха», — добавила специалист.

Также она отметила, что в осенне-зимний период замедляется метаболизм, у многих ослабевает иммунитет, а активность вирусов возрастает. Все это тоже может привести к более интенсивному выпадению волос.

Чтобы поддержать здоровье волос в этот период, можно использовать специальные наружные препараты, инъекции витаминов или плазмотерапию. Инъекционные способы более интенсивные и считаются более эффективными. Однако назначить такие препараты или процедуры может только врач.