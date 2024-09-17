Эксперт рассказал о пользе профилактического фитнеса

Профилактический фитнес помогает оставаться сильным, подтянутым и выносливым, успешно справляться с повседневными трудностями. Это разумное дополнение к любой программе тренировок.

© Ferra.ru

Бонни Страти, инструктор по йоге E-RYT и мастер-инструктор StretchLab, отмечает, что большую часть профилактической фитнес-подготовки составляет растяжка. Она улучшает диапазон движений, гибкость, восстановление мышц. Это предотвращает растяжения и другие травмы.

Существует ряд преимуществ для здоровья включения растяжки в профилактическую физическую подготовку.

Профилактика травм. Регулярная растяжка повышает подвижность и гибкость, снижая вероятность получения распространённых травм.

Регулярная растяжка повышает подвижность и гибкость, снижая вероятность получения распространённых травм. Улучшение гибкости и осанки. Растяжка устраняет любые дисбалансы в мышцах, увеличивает диапазон движений, делает лучше осанку. Это позволит вам избежать болей в шее и спине.

Растяжка устраняет любые дисбалансы в мышцах, увеличивает диапазон движений, делает лучше осанку. Это позволит вам избежать болей в шее и спине. Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы.

Улучшение психического благополучия. Растяжка мышц снимает напряжение, беспокойство и стресс, улучшает общее самочувствие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.