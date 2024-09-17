17 сентября у некоторых людей может наблюдаться плохое самочувствие

17 сентября в европейской части России и на Урале сохраняется сухая, малооблачная и теплая погода. Атмосферное давление остается повышенным, поэтому у некоторых людей болит голова и может наблюдаться плохое самочувствие.

Чаще всего из-за повышенного давления страдают люди преклонного возраста, которые ранее перенесли серьезные физические и психологические недуги. Кроме того, на изменения погоды могут реагировать маленькие дети. В зоне риска также находятся люди, имеющие хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы. Для поддержания хорошего самочувствия необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься общеукрепляющими упражнениями.

На Европейском юге и Северном Кавказе неустойчивая погода с грозовыми дождями и порывистым ветром. Все это может провоцировать снижение работоспособности и проблемы со сном. В большинстве районов Сибири, Якутии, в Приморском крае и на Камчатке будет сыро, ветрено и прохладно, местами возможны заморозки. В такую погоду возрастает риск заражения простудными заболеваниями. Врачи рекомендуют быть более внимательными к своему здоровью людям, имеющим хронические заболевания бронхов, трахеи и легких. Кроме того, в зоне риска те, кто страдает из-за проблем с суставами и позвоночником.

Укреплять иммунитет можно витаминными комплексами. Также врачи рекомендуют есть продукты, богатые витамином C и цинком.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко перечислил страшные детские инфекции, которыми до сих пор болеют в России.