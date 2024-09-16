Врачи рассказали о пользе корицы

В новом выпуске программы «Жить здорово!» врачи Михаил Коновалов и Герман Гандельман обсудили преимущества регулярного употребления корицы. Специалисты отметили, что этот продукт богат антиоксидантами, которые могут снизить риск онкологических заболеваний и уровень сахара в крови.

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Коновалов подчеркнул, что корица способствует улучшению состояния зрения и снижению глюкозы в крови, что важно для предотвращения повреждения сосудов и связанных с этим заболеваний, таких как диабет и слепота. Корица также эффективно борется с альдегидами, защищая глаза от переокисления.

Гандельман добавил, что корица помогает бороться с «плохим» холестерином. Врач Андрей Продеус отметил, что эта специя может уничтожать раковые клетки. Антиоксиданты в корице также способны уменьшать воспаление, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшения когнитивных функций с возрастом. Зарубежные исследования выявили множество флавоноидов в корице, которые эффективно борются с опасными воспалениями в организме.