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Названа веская причина для отказа от кофе во второй половине дня

Терапевт Пунам Десаи рассказала, что никогда не пьет кофе после 12 дня. Вескую причину отказа от кофеина после полудня она назвала в видеоролике, который цитирует Daily Mirror.

Врач полагает, что привычка пить кофе может негативно влиять на сон. Она объяснила, что кофеин усваивается в организме за пять-шесть часов.

«Если пить кофе во второй половине дня, то ко времени отхода ко сну он все еще будет действовать на организм и влиять на засыпание и качество ночного отдыха», — считает Десаи.

Кроме того, терапевт придерживается еще нескольких простых правил, помогающих сохранить здоровье. По ее словам, она не употребляет алкоголь, всегда спит по ночам, не пользуется пластиковой посудой для разогревания в микроволновой печи и ежедневно ест разнообразные овощи и фрукты.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов предупредил, что употребление кофе может быть опасно для людей с заболеваниями желудка. Также, по его мнению, напиток стоит ограничить при повышенной тревожности.

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Владимир Мартынов