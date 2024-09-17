В каких продуктах холестерина больше, чем в жирной свинине

Принято считать, что жирное мясо является одним из главных источников холестерина, который человек может получить из пищи. Сюда же относят масло, заправки для салата.

Как объяснил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, в реальности дело обстоит иначе. Например, в том же растительном масле вообще нет холестерина, а вот в сливочном, на котором некоторые даже жарят еду, его достаточно много.

В борьбе за холестерин "выиграть и проиграть может только сам человек", пишет гастроэнтеролог, отмечая, что на кону - здоровье печени, сосудов, сердца.

"Именно по этой причине такая ошибка "может стоить жизни", - пишет гастроэнтеролог.

Считать, что в рыбе нет холестерина - заблуждение, подчеркнул врач. Более того, в иных рыбных блюдах его даже больше, чем в той же свинине. Например, в последней холестерина 110 мг на 100 граммов. Для сравнения: столько же холестерина в судаке, а в сардинах - уже 140 мг на 100 граммов. У икры - 370 мг.

Выходит, что содержание холестерина "в мясе и рыбе примерно одинаковое".