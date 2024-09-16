Как помочь женщинам сохранить репродуктивное здоровье

Заботиться о репродуктивном здоровье женщины необходимо на всех этапах ее жизни. К такому выводу пришли участники крупнейшего в России ежегодного научно-практического семинара "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии".

Семинар объединил ведущих специалистов в этой области - акушеров, репродуктологов, эндокринологов и многих других, которые активно обменивались опытом и получали новые знания. В рамках симпозиума "Сочинение на тему "Времена года в жизни женщины"" эксперты обсудили важность поддержки репродуктивного здоровья в любом из периодов и особенности этой поддержки в зависимости от возраста.

Репродуктивное здоровье - комплексная система, на работу которой оказывают внимание множество факторов. Этому была посвящена сессия форума

"Сочинение на тему "Времена года в жизни женщины"". Среди важнейших воздействий - не только гормональные изменения в женском организме, контролируемые эндокринной системой, но и внешние факторы - в том числе и стресс, как острый, так и хронический. Стрессогенными заболеваниями и нарушениями поведения страдает как минимум каждый четвертый житель планеты, и женщины подвержены стрессу не меньше мужчин. "Любой практикующий в гинекологии врач должен учитывать воздействие этого фактора, не забывая о том, что сами стрессовые события вовсе не обязательно должны быть катастрофическими", - отметила в своем выступлении "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Екатерина Шереметьева.

Эксперт пояснила, что именно стресс запускает каскад гормональных изменений в женском организме, тормозящий на разных уровнях гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему. Это приводит к стресс-зависимым нарушениям менструального цикла (вторичной аменорее, нарушениям цикла, усилению ПМС, межменструальным кровянистым выделениям и т.д.). Возможны и более серьезные последствия, в том числе бесплодие и миоматозные образования, отметила доктор Шереметьева.

"Опрашивая пациентку с такими нарушениями, врач должен спросить ее в том числе об образе жизни, режиме дня, качестве сна, питании. Идентификация влияния хронического стресса должна стать поводом маршрутизировать женщину к психотерапевту. Еще одна мера поддержки - дополнительный прием магния с целью компенсировать нехватку этого микроэлемента, которая часто развивается при стрессе. Более того, его дефицит еще больше усиливает реакцию организма на стресс", - советует Екатерина Шереметьева.

Важно выбрать форму, в которой препарат лучше усваивается, а также оптимальную дозировку. Например, цитрат магния в хелатной форме и удобной дозировке (200 мг в одной таблетке) хорошо переносится и усваивается, сочетаясь с другими витаминами и микроэлементами.

Другие не менее важные для репродуктивного здоровья элементы нутритивной поддержки, о которых говорили эксперты, - железо, фолиевая кислота, витамин D3, Омега-3. При этом заказывать биоактивные препараты лучше не на маркетплейсах, где их качество и даже подлинность сложно контролировать. Препараты, продающиеся в аптеках, проверяются более тщательно.

Не менее важна нутритивная поддержка для женщин и в постменопаузальном периоде, об этом говорила профессор кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, президент общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СЗФО Мария Ярмолинская. В Минздраве сейчас разрабатывают новые Клинические рекомендации по ведению женщин при менопаузе и климактерических изменениях. Это время характеризуется разнообразными гормональными колебаниями и еще большим разнообразием симптомов, и при этом в пери- и постменопаузе женщина проводит до 40% своей жизни, отметила профессор Ярмолинская.

По данным исследований, 4 из 5 женщин испытывают в этот период дискомфортные симптомы, однако 70% из них терпят снижение качества жизни, считая происходящее возрастными изменениями. Они не обращаются к врачу, не получают необходимую им менопаузальную гормональную терапию (МГТ).

"Менопауза, оставленная без внимания, влечет за собой неочевидные отдаленные последствия, в числе которых сердечно-сосудистые патологии, когнитивные нарушения. Помимо МГТ в клинических рекомендациях упоминается и альтернативная негормональная терапия - она показана при противопоказаниях к МГТ, гормонофобии, тяжелых соматических патологиях", - сообщила Мария Ярмолинская.

Набор веса в период менопаузы - еще одна проблема, снижающая качество жизни и ухудшающая здоровье в долгосрочной перспективе. Кроме стандартных рекомендаций для снижения веса (корректировки питания, увеличения уровня физической активности), необходимо не забывать о нутритивной поддержке и важности Омега-3 жирных кислот.

В этот период жизни женщины врачи обычно назначают специально разработанные нутрицевтики, например, "Тройная Омега-3 950 мг ЭПК и ДГК", которая содержит повышенное количество наиболее ценных для организма полиненасыщенных жирных кислот ЭПГ и ДПК. Такая терапия обладает противовоспалительным, тромболитическим, гиполипидемическим действием, помогает бороться с "плохим" холестерином, что особенно важно для женщин в зрелом возрасте.

Прием Омега-3 важен и в постменопаузе, считает профессор кафедры акушерства и гинекологии медицинского института РУДН Марина Хамошина. Коррекция рациона в этом возрасте способствует профилактике распространенных возрастных нарушений и заболеваний - гипертонии, остеопороза, когнитивных нарушений, вызванных изменениями в головном мозге.