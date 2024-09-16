Чернослив или слива: что полезнее для организма?

Есть люди, которые не любят сливы, но с удовольствием едят чернослив. Другие же предпочитают только свежие фрукты. Что полезнее – чернослив или слива, узнала Общественная Служба Новостей.

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По словам специалистов, чернослив может повышает уровень йода в организме, регулирует уровень сахара в крови, снижает холестерин, укрепляет кости, а также помогает бороться с воспалительными процессами.

Свежие сливы врачи рекомендуют употреблять тем, у кого отмечаются проблемы с кишечником, а именно при запорах. Плоды положительно влияют на иммунитет, укрепляют кости, а также улучшают работу печени. При частом употреблении слив уменьшается риск развития атеросклероза и анемии.

Эксперты отмечают, что людям, следящим за своим весом, стоит максимально аккуратно относиться к употреблению чернослива, так как в нем больше калорий, клетчатки и углеводов, чем в свежей сливе.

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