Холин: зачем нужен этот элемент и в каких продуктах его больше всего

Витамин В4, он же — холин, необходим для поддержания нормальной работы большинства систем в нашем организме. Мы поговорили с нутрициологом Викторией Хлящик, которая рассказала, какое действие оказывает на нас этот элемент и какие продукты с его содержанием можно найти на полках магазинов.

Зачем нам холин

Для людей, которые регулярно сталкиваются с повышенным холестерином, холин — настоящее спасение. Виктория:

«Витамин В4 прекрасно справляется со снижением вредного холестерина, помимо этого он помогает укрепить сосуды».

Также некоторые специалисты говорят о пользе холина для почек — камни практически не формируются при нормальном содержании В4 в крови.

В каких продуктах содержится холин

Имбирь

В одном корне имбиря можно обнаружить примерно 30 мг холина. Виктория:

«Хоть имбирь и является источником холина, если у вас есть проблемы с ЖКТ, будьте осторожнее с этим продуктом — он может усугубить расстройства желудка».

В остальных случаях имбирь можно использовать как добавку к напиткам и некоторым блюдам. Идеально — выпивать чай с имбирем несколько раз в неделю. Вы не только укрепите сосуды, но и постепенно начнете избавляться от бессонницы.

Печень

Больше всего холина содержится в говяжьей печени. Конечно, далеко не все любят этот продукт, однако наш эксперт настоятельно рекомендует добавить его в рацион. Не забывайте, что печень низкокалорийна, что позволяет использовать ее практически в любой диете. Кроме того, печень — мочегонный продукт, а значит, отеки при регулярном употреблении вам не страшны.

Креветки

Еще один диетический продукт — креветки. В 100 г. креветок содержится 86 ккал и 80 мг холина. Виктория:

«Креветки в отварном виде восполнят не только дефицит витамина В4, но и помогут укрепить кости благодаря наличию белка и минеральных соединений».

По данным недавних исследований, креветки также помогают бороться со свободными радикалами.

Арахис

Полезнейший орех с высоким содержанием холина. Пусть арахис является сильным аллергеном, в умеренных количествах он приносит только пользу. Старайтесь употреблять не более 100 граммов в неделю. Этого достаточно, чтобы забыть и авитаминозе и особенно — недостатке витамина В4.