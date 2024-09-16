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Кардиолог Маршинцева поставила точку в споре о пользе и вреде красного вина

Принято считать, что бокал красного вина благотворно сказывается на работе сердца. По словам кардиолога Юлии Маршинцевой, отчасти это убеждение правдиво. 

Действительно ли красное вино полезно для здоровья
© runews24.ru

«Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде», - объяснила врач в разговоре с РИА Новости.

При этом она уточнила, что антиоксидантов больше именно в красном вине, поэтому если говорить о пользе, оно полезнее белого.

Но в то же время 100-200 мл вина не принесут заметной пользы, а доза больше уже считается вредной. Поэтому ошибочно полагать, что бокал вина, который выпивается ежедневно, окажут пользу сердцу, не навредив организму в целом, подчеркнула врач.

Ранее кардиолог рассказала, кому противопоказан кофе. Дело в том, что кофеин, содержащийся в напитке, может усугубить состояние гипертоника. Также от кофе лучше отказаться при депрессии, панических атаках, учащенном сердцебиении, уточнила кардиолог. В противном случае состояние может усугубиться.

Что касается остальных, кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Зато может снизить уровень холестерина в крови и риск развития диабета, а также некоторых видов рака.

Также сообщалось, что напиток помогает задерживать риск возникновения поликистоза яичников. При этом ученые заявляют, что допустимая доза кофе в день – до трех-четырех чашек. Но надо помнить, что допустимое количество кофе может варьироваться в зависимости от того, где был приготовлен напиток.

Исследования показали, что в кофе навынос в три раза больше кофеина, чем в напитке, приготовленном дома. Это значит, что допустимую норму стимулятора можно превысить, выпив всего 2-3 чашки такого напитка. 

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.