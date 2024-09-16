Действительно ли красное вино полезно для здоровья

Принято считать, что бокал красного вина благотворно сказывается на работе сердца. По словам кардиолога Юлии Маршинцевой, отчасти это убеждение правдиво.

«Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде», - объяснила врач в разговоре с РИА Новости.

При этом она уточнила, что антиоксидантов больше именно в красном вине, поэтому если говорить о пользе, оно полезнее белого.

Но в то же время 100-200 мл вина не принесут заметной пользы, а доза больше уже считается вредной. Поэтому ошибочно полагать, что бокал вина, который выпивается ежедневно, окажут пользу сердцу, не навредив организму в целом, подчеркнула врач.

Ранее кардиолог рассказала, кому противопоказан кофе. Дело в том, что кофеин, содержащийся в напитке, может усугубить состояние гипертоника. Также от кофе лучше отказаться при депрессии, панических атаках, учащенном сердцебиении, уточнила кардиолог. В противном случае состояние может усугубиться.

Что касается остальных, кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Зато может снизить уровень холестерина в крови и риск развития диабета, а также некоторых видов рака.

Также сообщалось, что напиток помогает задерживать риск возникновения поликистоза яичников. При этом ученые заявляют, что допустимая доза кофе в день – до трех-четырех чашек. Но надо помнить, что допустимое количество кофе может варьироваться в зависимости от того, где был приготовлен напиток.

Исследования показали, что в кофе навынос в три раза больше кофеина, чем в напитке, приготовленном дома. Это значит, что допустимую норму стимулятора можно превысить, выпив всего 2-3 чашки такого напитка.

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