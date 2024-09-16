Уролог рассказал, к чему приводит отсутствие интимной близости

Доказано, что длительное половое воздержание негативно сказывается на здоровье. По словам уролога Решата Алиева, отсутствие интимной близости может привести не только к половой дисфункции, но и воспалительному заболеванию предстательной железы.

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Регулярные половые отношения –залог мужского здоровья. О том, как интимная жизнь влияет на здоровье сильного пола, рассказал уролог Решат Алиев.

По словам врача, здоровая эрекция и эякуляция указывают на состояние сосудов полового органа. При длительном воздержании сосуды могут сузиться, уточнил уролог в разговоре с 5-tv.ru. В результате в тканях органа происходят необратимые изменения. В частности, речь идет о предстательной железе, где производится эякулят.

При длительном воздержании в отсутствии эякуляции предстательная железа перестает его вырабатывать, что ведет к воспалительным заболеваниям.

Это происходит вследствие застоя эякулята и появления так называемых белковых пробок. Именно по их вине в том числе развивается простатит.

Кроме того, во время интима вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, поэтому интимная близость это своего рода разрядка и снятие напряжения.

«Тишина на любовном фронте нередко делает человека несчастным даже если у него «все есть». Дальше хуже — депрессии, перепады настроения, апатия и беда с самооценкой», - отметил Алиев.

Также уролог напомнил, что воздержание – причина снижения потенции, преждевременной эякуляции.

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