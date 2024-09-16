Стоматолог назвал продукт, который может мгновенно устранить неприятный запах изо рта
Стоматолог Онкар Мудхар раскрыл продукт, который способен мгновенно устранить все посторонние запахи.
Речь идёт о сыре. Он отлично нейтрализует pH во рту после употребления некоторых продуктов, например, чеснока или лука.
Сыр также снижает pH что, в свою очередь, останавливает усердную работу бактерий, вызывающих кариес.
Также полезен для зубов сельдерей. Этот овощ стимулирует выработку слюны и помогает вымывать патогенные частицы и мусор из промежутков между зубами.
Кроме того, стоматолог рекомендует есть много моркови. Её действие похоже на эффект от сельдерея, поскольку она стимулирует выработку слюны, помогая удалять застрявшую между зубами пищу.